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FETÖ'nün 'Aydın Kasası' hücre evinde yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı.  Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak, polisin yaptığı operasyonla Zafer Mahallesi'ndeki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ'nün 'Aydın Kasası' hücre evinde yakalandı 

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak, polisin yaptığı operasyonla Zafer Mahallesi'ndeki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan Sami Solak'ın saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el konuldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Solak, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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