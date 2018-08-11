FETÖ'nün 'Aydın Kasası' hücre evinde yakalandı 

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak, polisin yaptığı operasyonla Zafer Mahallesi'ndeki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan Sami Solak'ın saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el konuldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Solak, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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