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FETÖ'nün Batı Karadeniz emniyet yapılanmasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada 13 sanık, 1 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ'nün Batı Karadeniz emniyet yapılanmasında karar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada 13 sanık, 1 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1 sanığın beraat ettiği davada 30 sanığın dosyası ise ayrıldı.
FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları'nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 36'sı tutuklu 44 sanık hakkında, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek' suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, dün başlayan ve bugün sona eren duruşmada 14 sanık hakkında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erol T. ve Turan A.'yı 11 yıl 3'er ay, Ergün Y.'yi 8 yıl 9 ay, Fazlı G., Cengiz A. ve Engin A.'yı 8 yıl 1'er ay, Süleyman B., Bayram A. ve Murat Y.'yi 7 yıl 6'şar ay, Burak K.'yi 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar M.K. 2 yıl 11 ay, M.A. ve H.K. ise 1 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ö.K.'nin ise beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, 30 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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FETÖ'nün Batı Karadeniz emniyet yapılanmasında kararFETÖ'nün Batı Karadeniz emniyet yapılanmasında karar

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