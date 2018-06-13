FETÖ'nün Bilecik imamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheliden, FETÖ/PDY terör örgütünün 'sözde' Bilecek imamı olduğu öne sürülen Turgut S. ile şüpheli Ahmet Yasir K., çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlik F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Gözaltındaki diğer şüpheliler Öznur S. ile Onur B.'nin jandarmada işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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