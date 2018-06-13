FETÖ'nün Bilecik imamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Bilecik imamı' Turgut S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, hudut kartalları, askeri yasak bölge üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 4 kişilik bir grubu yakaladı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin örgütün Bilecik imamı Turgut S., Ahmet Yasir K., örgüt bağlantısı nedeniyle hemşirelik mesleğinden ihraç edilen Öznur S. ile Onur B. oldukları belirlendi.
'ByLock' kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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