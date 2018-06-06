FETÖ'nün bilgi işlem sorumlusu yurt dışına kaçarken yakalandı (2)

SAHTE KİMLİK İÇİN 2 BİN LİRA VERİŞ

İzmir'deki 'Askeri Casusluk Davası'nın mahkeme heyetinde yer alan İsmail Kurt'un da aralarında bulunduğu 11 FETÖ şüpheli ile Edirne'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan, 'asker imamı' ve örgütün 'bilgi işlem sorumlusu' olduğu öne sürülen mühendis Kemal Zorludemir, 'Osman Tulpar' adına düzenlenen sahte kimlik için 2 bin lira ödediğini itiraf etti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonun ardından 11 şüpheli yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Yapılan incelemede, İzmir'deki 'Askeri Casusluk Davası'nın mahkeme heyetinde yer alan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 11 şüpheliden 8'inin, sahte kimlik kullandığı belirlendi. Üzerinde 'Osman Tulpar' adına sahte kimlik bulunan şüphelinin, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'asker imamı' ve örgütün 'bilgi işlem sorumlusu' olduğu iddiasıyla aranan Kemal Zorludemir olduğu ortaya çıktı.

Kayseri polisine teslim edildikten sonra adliyeye sevk edilen Zorludemir, Edirne'deki ifadesinde, sahte kimliği 2 bin liraya aldığını itiraf etti. İfadesinde pişman olduğunu kaydeden Zorludemir, "Ben Kayseri'de ikamet etmekteyim. Hakkımda arama kararı bulunmasından dolayı yakalanmamak için sahte kimlik çıkarmak istedim. Osman Tulpar adına düzenlenmiş sahte kimlik kartını Kayseri Battalgazi Mahallesi'nde birinden 2 bin lira karşılığında satın aldım. Ben ilk yakalandığımda sahte kimliği verdim. Daha sonra vermiş olduğum kimliğin sahte olduğunu beyan ettim. T.C. kimlik numaramı söyledim. Gerçek kimliğimin evde olduğunu düşünüyorum. Çok pişmanım" dedi.

Örgüt içinde 'Orhan' takma adını kullandığı belirlenen Kemal Zorludemir, Edirne'den Kayseri'ye gönderildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

