HABER

FETÖ'nün bilgi işlemcisine 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 14:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı'nda bilgi işlem görevlisi olarak çalışan tutuklu sanık İrfan Şenkal, 10 yıl hapse mahkum edildi.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Tekin, Zübeyir Türkoğlu ve İrfan Şenkal katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Erdoğan Çiğdem, sanıklardan İrfan Şenkal'ın, kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı'nda bilgi işlem görevlisi olduğunu söyledi.

'ANTALYA İMAMININ SAĞ KOLU'

Şenkal'ın, örgütün firari Antalya 'imamı' Hasan Tarık Şen ve vakfın müdürü Ergül Gürzalan'a bilgisayar konusunda yardımcı olduğunu belirten Erdoğan Çiğdem, "İrfan Şenkal'ın, Hasan Tarık Şen'in 'şu belgeyi getir' gibi bilgi işlem konusundaki taleplerini yerine getirdiğini biliyorum. İrfan Şenkal mali heyette değildi, mali heyette Hasan Tarık Şen ve diğer ifademde adını verdiğim isimler vardı. Sanık Şenkal'ın, Hasan Tarık Şen'in bilgi işlem anlamında sağ kolu olduğunu biliyorum, bilgisayar işlerini yapıyordu" diye konuştu.

İrfan Şenkal'ın, 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt üyelerinin yaptığı toplantılarda, salonlarda dedektörle dinlemeye karşı arama işleri yaptığını da ifadesinde belirten Çiğdem, ayrıca Hasan Tarık Şen'in bulunduğu toplantılarda bölge imamları mütevelli heyeti üyelerinin gelir ve giderlerinin bulunduğu flash belleğin Şenkal'a verildiğini, bu toplantıların Antalya'nın üst düzey toplantıları olduğunu aktardı.

17-25 Aralık'tan önce ve sonrasında da örgütün tedbiri elden bırakmadığını sözlerine ekleyen Erdoğan Çiğdem, toplantılarda telefonların dışarıda bırakıldığını veya toplantı yapılan yerlerin dinlemeye karşı dedektörle arandığını aktardı.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda İrfan Şenkal'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapse mahkum etti. Davanın diğer sanıkları Zübeyir Türkoğlu ve Mustafa Tekin'i 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden mahkeme, 2 sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

İlginizi Çekebilir

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.