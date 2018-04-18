HABER

FETÖ’nün bölge sorumlusunun eşi serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Samsun’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Yunanistan’a kaçarken gözaltına alınan örgütün 5 il sorumlusunun eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, FETÖ’nün 5 ilden sorumlu olan sözde Samsun bölge sorumlusu Murat Elmas, Yunan bayraklı bir yatla Yunanistan’a kaçmak üzereyken Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Samsun’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Yunanistan’a kaçarken gözaltına alınan örgütün 5 il sorumlusunun eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, FETÖ’nün 5 ilden sorumlu olan sözde Samsun bölge sorumlusu Murat Elmas, Yunan bayraklı bir yatla Yunanistan’a kaçmak üzereyken Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun’a getirilen Murat Elmas’ın sorgusu devam ederken, eşi Günışık Elmas da yakalandı.
’ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun KOM Şube ekiplerince gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen Günışık Elmas, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
Kapıdaki büyük tehlike! Bakanlık ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundularKapıdaki büyük tehlike! Bakanlık ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundular
ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.