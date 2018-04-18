FETÖ’nün bölge sorumlusunun eşi serbest bırakıldı

Samsun’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Yunanistan’a kaçarken gözaltına alınan örgütün 5 il sorumlusunun eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, FETÖ’nün 5 ilden sorumlu olan sözde Samsun bölge sorumlusu Murat Elmas, Yunan bayraklı bir yatla Yunanistan’a kaçmak üzereyken Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun’a getirilen Murat Elmas’ın sorgusu devam ederken, eşi Günışık Elmas da yakalandı.
’ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun KOM Şube ekiplerince gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen Günışık Elmas, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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