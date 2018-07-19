FETÖ'nün Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanması davasında karar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 28 tutuklu tutuklu 71 sanıklı davada karar verildi. Mahkeme, 14 sanığa beraat, 53 sanığa ceza kararı verirken, 2 sanığın dosyası davadan ayrıldı, 2 sanığa da ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan dava açılan 28'i tutuklu 71 sanığın yargılandığı dava, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda görüldü. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sadık Turan Alp ve Ünal Aydın'ın dosyalarını davadan ayırırken, tutuksuz sanıklardan 14 kişinin beraatine, 2 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan 1'inin 8 yıl 1 ay 15 gün, 15’inin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Diğer tutuklu sanıklardan 8'ine 6 yıl 10 ay 15 gün, 2'sine 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla birlikte tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan 3 kişiye 7 yıl 6 ay, 3 kişiye 6 yıl 10 ay 15 gün, 13 kişiye 6 yıl 6 ay 22 gün, 4 kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 kişiye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi.

