HABER

FETÖ'nün Burdur il imamı Kütahya'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Burdur il imamı olduğu iddia edilen R.Ö., Kütahya'da gözaltına alındı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Burdur il imamı olduğu iddia edilen R.Ö., Kütahya'da gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında aranan R.Ö.'yü Zafertepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı. Üzerinden kardeşi F.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan R.Ö. gözaltına alındı. FETÖ'nün Burdur il imamı olduğu öne sürülen R.Ö. yapılan işlemlerinin ardından Burdur'a götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Bunu yapan insan olamaz! Köpeği metrelerce....

Bunu yapan insan olamaz! Köpeği metrelerce....

Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.