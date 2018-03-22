FETÖ'nün Burdur imamı yakalandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- FETÖ/PDY'nİn Burdur il imamı olduğu iddia edilen R.Ö., Kütahya'da yakalandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Burdur il imamı olduğu öne sürülen R.Ö., 21 Mart tarihinde Kütahya'da yakalandı. Gözaltına alınan R.Ö.'nün üzerinden sahte kimlik çıktı.
Burdur'a getirilen R.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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