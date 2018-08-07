FETÖ'nün 'Bursa imamı' ile 11 şüpheli adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün sözde 'il imamı' ve 'eğitim danışmanı'nın da yer aldığı 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kent merkezindeki FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, örgütün 'yeni yapılanması'ndaki sözde 'Bursa imamı' Y.E.E. ile 'eğitim danışmanı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 'Yeni yapılanma' üyelerince örgüte maddi açıdan destek ve eleman sağlanması için gizli toplantılar yapıldığı, soruşturmalar kapsamında aranan firari FETÖ üyelerine saklandıkları evlerde yardımcı olunduğu, bu kişilerin moral ve motivasyonunun sağlandığı ve örgütün çözülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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