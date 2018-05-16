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FETÖ'nün Bursa'daki malikanesi devletin olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 04:29 | Son Güncelleme

  BURSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle tedbiren el konulan malikanenin, Türk Ceza Kanunu'nun 54.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle tedbiren el konulan malikanenin, Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesine göre devlete geçmesi amacıyla savcılıkça müsaderesi talep edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği iddianame üzerine açılan müsadere davası, villanın sahibi iş insanı FETÖ/PDY tutuklu sanığı Sami Şentürk’ün davasıyla birleştirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuklu yargılanan iş insanı Sami Şentürk'e ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikanenin, örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi. İddianamede ayrıca, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada iş insanı Sami Şentürk hakkında bilgisine başvurulan bir gizli tanığın, "Mudanya Devlet Hastanesi’nden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var. Orada araba satan bir firmanın sahipleri yaşıyor. Bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var” dediği belirtildi. Bu iddialar üzerine, 2018 Şubat’ında malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Sami Şentürk'e ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı malikaneye el konulması için Bursa 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu. Mahkeme, soruşturmaya konu malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.
MÜSADERE TALEBİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sami Şentürk’e ait villanın örgüt elebaşı Gülen için yaptırıldığı, FETÖ'nün toplantı ve örgütsel faaliyetleri için kullanıldığına ilişkin tüm iddia, beyan ve ihbarlarla ilgili araştırmalar yapıldığı vurgulandı. İddianamede,"Soruşturma evrakı kapsamında ve terör örgütüne yönelik yürütülen diğer soruşturmalarda, Çağrışan Mahallesi'nde firmaya ait taşınmazın FETÖ/PDY'nin örgütsel faaliyetlerinde kullanıldığı ve üst düzey örgüt toplantılarının yapıldığına dair yeterli şüphenin oluştuğu, şüpheli hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yargılamanın devam ettiği anlaşılmıştır. Müsadere talebinin şüphelinin yargılandığı dosyayla birleştirilerek değerlendirilmesinin yapılarak belirtilen taşınmazın müsaderesine karar verilmesi iddia ve talep olunur"​ denildi.
Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılık iddianamesini kabul ederek, açılan müsadere davasının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Sami Şentürk’ün davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

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