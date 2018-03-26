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FETÖ’nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında (16’sı bylock kullanıcısı) gözaltı işlemleri devam ediyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

IHAAW093337-ASA/26-03-2018 - FETÖ’nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında (16’sı bylock kullanıcısı) gözaltı işlemleri devam ediyor. 26.03.2018 09:33:37 TSI NNNN

IHAAW093337-ASA/26-03-2018

- FETÖ’nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında (16’sı bylock kullanıcısı) gözaltı işlemleri devam ediyor.

26.03.2018 09:33:37 TSI
NNNN

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