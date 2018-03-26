IHAAW093337-ASA/26-03-2018

- FETÖ’nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında (16’sı bylock kullanıcısı) gözaltı işlemleri devam ediyor.

26.03.2018 09:33:37 TSI

NNNN