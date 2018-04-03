FETÖ'nün 'Celal Bayar Üniversitesi yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Celal Bayar Üniversitesi'ndeki (MCBÜ) yapılanması'ndan olduğu öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin 'MCBÜ'deki yapılanması'na yönelik Manisa merkezli İzmir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9'u ihraç ve 8'i aktif olmak üzere toplam 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun Manisa'da, 1'inin İstanbul'da ve 2'sinin ise İzmir'de gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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