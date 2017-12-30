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FETÖ'nun 'Emniyet imamı' yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 11:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Adana Emniyet imamı' olan aranan öğretmen 54 yaşındaki Mehmet Yıldız yakalandı.İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), ekipleri tespit ettikleri FETÖ'nun Gaybubet evine yönelik operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla girilen evde örgütün, emniyet imamı olduğu iddia edilen Mehmet Yıldız gözaltına alındı.Cep telefonunda 'ByLock' programı yüklü olduğu saptanan eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yıldız'ın, Eylül 2016'da tutuklandığı daha sonra mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Tekrar açılan dosyada, Yıldız'ın örgütün üst düzey mahrem imamı olduğu, Emniyet içerisinde müdür ve polis memurları ile sohbetler düzenlediği ortaya çıktı. Dini sohbetler adı altında, yapılan buluşmalarda polisleri terfi ettirilmesini organize eden Yıldız'ın ayrıca bu buluşmalarda kripto şifreler verdiği de saptandı.KOD ADI: SİNANSohbete katılan polislere kendisini, 'Sinan' adlı ile tanıtanYıldız'ın serbest kaldıktan sonra tekrar yakalanmamak için kendisini gizlediği belirtildi. Yıldız'ın kaldığı örgüt evinin, baskın anında gelen polisleri gözetlemek için ana yola baktığı, perdelerin ise, sürekli aralıklı olduğu anlaşıldı.Sözde imamın, ayrıca alışverişe bile belli saatlerde gittiği, otomobilini sürekli aynı yere ve aynı şekilde koyduğu, satın aldığı ürünleri koyduğu poşetlerin bile sayısının aynı olduğu belirtildi."BYLOCK İLE İLGİM YOK' DEMİŞ"Sorgulanan Yıldız, Eylül 2016 çıkarıldığı mahkemede cep telefonunda çıkan 'Bylock' programıyla ilgili, "Bu programı bilmiyorum. Benim hiç bir alakam yok" dediği belirtildi. Görüşmelerin büyük bir bölümünde ise örgütün, mahrem imamlarıyla ilgili yaptığı anlaşılan Yıldız, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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