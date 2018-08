FETÖ'nün emniyet istihbarat yapılanması, bilgileri iz bırakmadan çalmış

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlanarak, 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, FETÖ/PDY üyelerinin geliştirdikleri casus programlar sayesinde, sistemde iz bırakmadan vatandaşların bilgilerini usulsüzce sorgulamaları, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri nasıl ele geçirdikleri anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Aktepe ile 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde istihbaratın başına geçeceği iddia edilen eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli yer aldı.

SİSTEMDE İZ BIRAKMADAN BİLGİLERİ ÇALMIŞLAR

İddianamede, FETÖ/PDY'nin emniyet içerisindeki örgütlenmesi detaylı anlatılırken, örgüt elemanlarının geliştirdikleri yazılımlar aracılığıyla istihbarı bilgileri örgüte aktardıkları anlatıldı. Emniyet istihbarattaki bilgisayarlar mühendislerinden sorumlu kişinin 'Akif' kod adlı Mustafa Koçyiğit olduğu belirtilen iddianamede, bu kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile direkt irtibatlı olduğu ve aldığı emirleri altında bulunan mühendislere kriptolu 'Eagle' isimli program aracılığıyla ilettiği belirtildi. İddianamede, örgüt üyelerinin geliştirdiği casus programlar sayesinde, sistemde iz bırakmadan vatandaşların bilgilerini usulsüzce sorguladıkları, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri ele geçirdikleri anlatıldı.

SİYASETÇİ, SANATÇI BİNLERCE KİŞİNİN BİLGİSİNE ULAŞMIŞLAR

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanan şüpheli Burak Açıkalın'ın itiraflarına da yer verildi. Açıkalın verdiği ifadede, verileri örgüte nasıl aktardığını şöyle anlattı:

"Veri tabanlarında çalışmış olduğum şubenin günlük rutin işlerini sorgulama, silme, yedekleme ve benzeri işlemlerini resmi olarak yaptım. Benden istenilen talepleri bilgisayardan sorgulayıp bilgilere ulaştığımda normalde İstihbarat Daire Başkanlığı bilgisayarlarında flaş bellek, hard disk takmamız mümkün değildir ancak bilgisayar mühendisi olduğum için Linux işletim sistemi sayesinde almış olduğum bilgileri flaş bellekle alıp, başka bir bilgisayara takarak Tango'ya aktararak gönderiyordum. Güvenlik açısından yakalanma riski olduğundan bu bilgileri doküman veya hard disk ortamında çıkartmadım. Sadece 'Tango' programı ile veri aktarımım oldu. Örgüt üyelerinin kendi arasında kullandığı 'Tango' isimli iletişim programı üzerinden 'Akif' kod isimli şahıs bazı talepleri oluyordu. Bu talepler herhangi bir kişi hakkındaki tüm bilgilerden ibarettir; 'kimdir, aracı, CDR yani yapmış olduğu tüm telefon iletişim kayıtları, aile bilgileri vb.' Yani aklınıza gelebilecek tüm bilgileri. Bana sorulanlar arasında siyasetçiler, sanatçılar, yani akla gelebilecek tüm kişiler. Ben şu an kimlerin olduğunu söylemek istemiyorum. Bu isimleri ilerleyen süreçte vermek istiyorum. Bağlı olduğum 'Akif' kod isimli şahıs benden talepte bulunur, ben de talepleri yerine getirdikten sonra kullanmış olduğum 'Tango' programı ile kendisine gönderiyordum."

ÖRGÜT ÜYELERİNİN TÜM KONUŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

İddianamede, örgüt mensuplarının 'Eagle' ve 'Tango' programları üzerinden deşifre edilen yazışmaları da yer aldı. Bazı üst düzey eski emniyetçi örgüt mensuplarının 15 Temmuz öncesi iddianameye yansıyan yazışmaları şöyle:

-2000 kişiyi almadan düzelmez bu işler "seçimle falan olmaz" demiş HE (Hocaefendi kısaltmasıdır)

-Saraya yürüyüp o adamı taşlayıp indirmeden düzelmez

-Aslında bir sabahlık işi var hepsinin

-3 savcı yazacak iddianameyi, kolluk gücü olarak asker makul şüphe gözaltı yapacak

-Hakimler de 2'nci günü ayarlanıp iş bitecek

-Kurul üyelerini de alacan, medyayı da

- 1 günde toplar geçersin

-1 haftada her şey değişir

-Gerisi artık ülkeyi ele almış olacaksın

-17/25 i niye yaptık o zaman

-Hazırlık var şu an

-Toplanacakların listesini oluşturuyorlar

-Tam o tarz mı bilmiyorum belki direkt asker girer

-Yok ya kim çatışacak

-Mısır'daki kadar bile olmaz

-Tüm ülkeler ABD, Avrupa ve Rusya'nın ağzına bakıyor. Bu denge ayrı ayrı önemli

-ABD ve Avrupa adama yanaşmaya başladı.

-He (Hocaefendi kısaltmasıdır) aleyhine Allah korusun ABD karar verirse tüm dünyada işler ciddi sıkıntıya girer

-Dünkü konuşması bu tür şeylere işaretti

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde, şüphelilerin, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve değişen yıllarda hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.



