FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında yargılanan 57'si tutuklu 70 sanık hakkında savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Cumhuriyet Savcısı, 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası talep etti.
FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları'nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 57'si tutuklu, 70 sanığın Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 37 tutuklu, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti 26 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında 44 sanık hakkında, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek' suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası istedi. Sanık avukatlar, savcının mütalaasına karşı yazılı ve sözlü savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.
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