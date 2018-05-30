FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 29 gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'finans yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY üyelerinin toplanan 'himmet' paralarını aklamak için belirli tutarlar halinde Asya Katılım Bankası A.Ş.'deki muhtelif hesaplara şüpheli para aktarmasıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından tespit edilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 29 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

