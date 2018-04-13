FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 1 tutuklama

Gaziantep’te FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda, 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, şirketlere yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan O.T. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden Ö.T., M.T. ve H.H.T. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
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