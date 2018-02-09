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FETÖ’nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün Nevşehir eğitim danışmanı tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonrasında FETÖ’nün Nevşehir eğitim danışmanı Murtaza Gökmen T.

FETÖ’nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün Nevşehir eğitim danışmanı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonrasında FETÖ’nün Nevşehir eğitim danışmanı Murtaza Gökmen T. İstanbul’da yakalandı. İstanbul’da yakalanan FETÖ’nün eğitim danışmanı Nevşehir KOM şube ekiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen FETÖ’nün firari eğitim danışmanı Murtaza Gökmen T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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