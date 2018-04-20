FETÖ’nün Gabon’da gözaltına alınan 3 şüphelisi tutuklandı

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gabon’da yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanarak Türkiye’ye getirilen 3 üst düzey FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT tarafından Gabon’da yakalanan ve Türkiye’ye getirilen örgütün üst düzey isimlerinden Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirilmişti.

Şüpheliler savcılıktaki yapılan sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İşlemlerinin ardından Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "Uluslararası casusluk yapma" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.