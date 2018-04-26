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FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan hemşireye ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan hemşire Gülhan K.’ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda, kapatılan örgüte ait Canik Başarı Üniversitesi operasyonundan firar olarak aranan eski Başarı Üniversitesi idari kadro çalışanı ByLock kullanıcısı Soner K.

FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan hemşireye ev hapsi

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan hemşire Gülhan K.’ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda, kapatılan örgüte ait Canik Başarı Üniversitesi operasyonundan firar olarak aranan eski Başarı Üniversitesi idari kadro çalışanı ByLock kullanıcısı Soner K. ve eşi yine başka bir FETÖ soruşturma ile ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan hemşire ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Gülhan K.’yi 17 Nisan’da Atakum Yenimahalle’de saklandıkları gaybubet evinde yakalanmıştı.
Yapılan aramada Soner K.’nin kullandığı sahte kimlik, Gülhan K.’nin kullandığı sahte ehliyet, 15 bin 730 euro, 2 bin 700 lira para, 6 adet cep telefonu, 2 adet tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmişti. KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanması tamamlanan Gülhan K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Gülhan K. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Gülhan K.’ye ev hapsi uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılıp adli kontrol altına alınmasına karar verdi.
Öte yandan Gülhan K.’nin eşi Soner K.’nin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan hemşireye ev hapsi

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