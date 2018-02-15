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FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmene adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 20:37 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandıkları ve örgütün mahrem sorumlusu oldukları iddia edilen kadın öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları oldukları iddiasıyla arandıkları öğrenilen ve örgütün okullarında görev yaptıkları ileri sürülen öğretmen V.A.

FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmene adli kontrol

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandıkları ve örgütün mahrem sorumlusu oldukları iddia edilen kadın öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları oldukları iddiasıyla arandıkları öğrenilen ve örgütün okullarında görev yaptıkları ileri sürülen öğretmen V.A. ile eşi B.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alınan karı-koca sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. B.A. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.A.’nın kocası V.A.’nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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