HABER

FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan öğretmen adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanan öğretmen, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün okullarında görev yaptıkları ileri sürülen öğretmen Veli A.

FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan öğretmen adliyeye sevk edildi

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanan öğretmen, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün okullarında görev yaptıkları ileri sürülen öğretmen Veli A. ile eşi Büşra A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 8 gün önce yakalanmıştı. Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde yakalanan karı-koca sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülmüş, Büşra A. 7 gün önce sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı öğrenilen Veli A. da, emniyetteki sorgusu tamamlanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dernek başkanı ölü bulundu

Dernek başkanı ölü bulundu

Çavuş Adası’nda çalışmalar devam ediyor

Çavuş Adası’nda çalışmalar devam ediyor

Kanser taramasından dönerken kaza yaptılar: 9 yaralı

Kanser taramasından dönerken kaza yaptılar: 9 yaralı

Öldüğü iddia edilen yaralı çocuğun hayatta olduğu bildirildi

Öldüğü iddia edilen yaralı çocuğun hayatta olduğu bildirildi

Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.