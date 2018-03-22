FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan sözde bayan sorumlusu adliyede

Samsun’da kocası ile birlikte saklandıkları FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan örgütün sözde bayan sorumlusu ilahiyatçı kadın, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Ö.(31) ve ilahiyatçı olduğu öğrenilen karısı Ragıbe Ö.(29) 8 gün önce saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Ö.’nün KOM Şubesi Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, FETÖ’nün sözde bölge bayan yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Ragıbe Ö., sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.