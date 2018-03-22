FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan sözde bayan sorumlusu adliyede

Samsun’da kocası ile birlikte saklandıkları FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan örgütün sözde bayan sorumlusu ilahiyatçı kadın, adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Ö.(31) ve ilahiyatçı olduğu öğrenilen karısı Ragıbe Ö.(29) 8 gün önce saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Ö.’nün KOM Şubesi Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, FETÖ’nün sözde bölge bayan yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Ragıbe Ö., sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum