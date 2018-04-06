FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 11 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gebze'de 'gaybubet evleri'ne baskın düzenlendi. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin saklandığı evlere baskın düzenlendi. Gebze'de örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 4 eve düzenlenen baskında 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden A.K., H.P., M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P.'nin sahte kimlik taşıdığı, T.B., Ş.H.Ş. ve M.G.'nin bylock kullandığı, A.E., V.D. ve M.K.'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D.nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu tespit edildi. Evlerde yapılan aramada ise 9 dizüstü bilgisayar, 14 cep telefonu, 13 hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 TL ve bin dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi
Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum