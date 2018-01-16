FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 11 gözaltı (2)

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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