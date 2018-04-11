FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 11 gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Malatya ve Tunceli’nin emniyet mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya’daki Gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi.
10 Nisan’da gerçekleşen ve 75 polisin katıldığı operasyonda Malatya merkezinde 9 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 49 şahsın sorgulandığı belirtildi. Sorgulamalarda ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama müzekkeresi ile aranan aralarında Malatya ve Tunceli illerinin Emniyet Mahrem Sorumlularının da bulunduğu 9 firari şüpheli ile, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ile birlikte 5 adet sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 Dolar, 4 bin 960 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum