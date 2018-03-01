FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gaybubet evlerine operasyon düzenledi.
Aksaray Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalaması bulunan H.P. ve Osmaniye 1’inci Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalaması bulunan A.Ç. gaybubet evlerinde yakalandı. Her iki şüphelinin de terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ‘ByLock’ programına kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin örgüt içinde kod isim kullandıkları ve mesul olarak görev aldıkları iddia edildi. Şüphelilerden A.Ç. üzerinde kardeşinin üzerine düzenlemiş sahte kimlik belgesi de ele geçirildi. Operasyonda dijital eşyalara da el konulurken, çok yönlü devam eden soruşturmada iki kişi gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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