FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 28 gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY üyelerinin saklanmak için kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan evlere yapılan operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı. Bu evlerde yapılan aramalarda 24 bin dolar ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önceden belirlenen farklı semtlerdeki 39 farklı adrese, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir evde 24 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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