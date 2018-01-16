FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği 'gaybubet' evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş'ta 4, Kocaeli'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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