FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği 'gaybubet' evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş'ta 4, Kocaeli'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.