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FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evine yapılan operasyonda yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbari Birimler ve TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün üst yöneticilerinin talimatlarıyla aranan örgüt mensuplarının saklanması, örgüt faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde gaybubet evi adı altında güvenli mekanların oluşturulduğu belirlendi.Kayseri’de haklarında yakalama kararı bulunan ve gaybubet evinde kalan 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonda A.Ş., M.Ş., S.Y., A.Ş., R.C.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evine yapılan operasyonda yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbari Birimler ve TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün üst yöneticilerinin talimatlarıyla aranan örgüt mensuplarının saklanması, örgüt faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde gaybubet evi adı altında güvenli mekanların oluşturulduğu belirlendi.
Kayseri’de haklarında yakalama kararı bulunan ve gaybubet evinde kalan 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonda A.Ş., M.Ş., S.Y., A.Ş., R.C. ve A.Ö.Ç. gözaltına alındı. Aranan iki kişinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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