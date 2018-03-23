FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evine yapılan operasyonda yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbari Birimler ve TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün üst yöneticilerinin talimatlarıyla aranan örgüt mensuplarının saklanması, örgüt faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde gaybubet evi adı altında güvenli mekanların oluşturulduğu belirlendi.
Kayseri’de haklarında yakalama kararı bulunan ve gaybubet evinde kalan 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonda A.Ş., M.Ş., S.Y., A.Ş., R.C. ve A.Ö.Ç. gözaltına alındı. Aranan iki kişinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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