FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 7 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt üyelerinin saklandığı gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı evlere yönelik operasyon yaptı. Geçen Cumartesi günü düzenlenen operasyonda, 3 gaybubet evine baskın düzenlendi. Örgüt üyesi 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise polis tarafından aranan örgüt üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içinde hazırlanmış yaklaşık 35 bin lira para ile dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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