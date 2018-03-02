FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 9 tutuklama

Gaziantep’te FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde FETÖ/PDY’nin gaybubet evi olarak bilinen örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9’u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınanlardan 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı
Afrin'den unutulmayacak fotoğraf
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı ve Fransa Büyükelçisi yakınlarında patlama sesleri!
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum