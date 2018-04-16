FETÖ'nün 'Giresun Sıkıyönetim Komutanı'na ağırlaştırılmış müebbet

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin Giresun Sıkıyönetim Komutanı olduğu iddia edilen Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay eski Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay eski Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat hazır bulundu. Yurtta Sulh Konseyi Giresun Sıkıyönetim Komutanı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Emre Fırat, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Darbe girişimi olduğu sırada görevde olmadığını ifade eden Kurmay Albay Emre Fırat, "Darbe sırasında görevde değildim. Eşimi, 18.55 uçağı ile Aydın'a uğurladım. Kız çocuklarımla beraber evdeydim. Eşimi Aydın'a gönderip, tedbir aldığım iddia ediliyor. Darbeyi önceden haber alıp tedbir alacak olsam; ya çocuklarımı da Aydın'a gönderirdim ya da eşimi de Aydın'a göndermez onun da çocuklarımın yanında olmasını isterdim. Hain darbe girişimini bilmiyordum. O hainlerle hareket etmedim. Bu durum da onun bir göstergesidir" diye. Darbe girişiminden haberdar olmadığını öne süren Kurmay Albay Emre Fırat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da içeriğini hatırlamadığım bir törene gelemeyeceğimi, eşimi uçağa bindireceğimi söyleyerek, mazeret istedim. Hain darbe girişimini bilmiyordum. Kesinlikle tedbir de almadım. O gece, 21.30'da görevim gereği nöbetçiyi arayarak bize bağlı 7 ilin varsa önemli asayiş olayları ve evrakları hakkında bilgi aldım. Aynı gün 22.00 sularında aynı görevli, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bol miktarda evrak geldiğini söyledi. Telefonda o evrakları bana okumasını istedim. Normalin dışında bir gelişme olduğunu anladım. Kışlaya gelmek için araç istedim. Sivil kıyafetle kışlaya geçtim. Evrakları incelerken sözde listeye de baktım. İsmimin sözde listede olduğunu büyük bir şoke ile o an gördüm. Suç teşkil eden emirler olduğunu görünce nöbetçi Jandarma Yarbay Gökhan Atar'a sözde sıkıyönetim emirlerine uyulmayacağını söyledim. Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan geldiğinde resmi kıyafetimi giymemi emretti ve giydim. Sözde emirlere uyulmayacağını ve buna karşı mücadele edileceği konusunda bölge komutanımızla mutabık kaldık."

GÖSTERMELİK TUTANAK İDDİASI

Darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca göstermelik tutanak tuttuğu iddia edilen Albay Fırat, "Göstermelik tutanak iddiası doğru değildir. O tutanağı, hazırladığımda darbe girişimi halen devam ediyordu. Kayseri Jandarma Kurmay Başkanı olarak görev yapıyordum. 7 il jandarma komutanlığı Tuğgeneral Uğur Özcan'a bağlıydı. Benim emir ve komutam altında değillerdi. Vatanım, milletim, bayrağımın müdafaasında bulundum. Darbecilerin karşısında durup, onları engellemeye kalktım. Hain darbecilerden gelen kanunsuz mesaj ve evrakları hiç bir yerde yayınlatmadım. Kimseye de tebliğ etmedim. Komutanlarımıza ve askerlerime, devletime, milletime, yasama ve yürütme organlarına zorla fiili bir kastım ve söylemim olmadı. Silah kullanmadım, ateş edilmesi için emir vermedim, kimseyi derdest etmedim, kışladaki askerleri dışarı çıkarmadım, çıkmaları için emir de vermedim" ifadelerini kullandı.

'İSMİMİ YAZANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Yurtta Sulh Konseyi'nin listesinde Giresun Sıkıyönetim Komutanı olarak yer almasından haberi olmadığını belirten Fırat, "Resmi üniformayı giydiğim ilk günden bu yana geçen 30 yılda üniformamı heyecanla ve büyük bir şerefle taşıdım. Hiçbir zaman görevim de itaatsizlik yapmadım. Hain darbeciler benim için; 'Koşulsuz itaatkar, nasıl olsa bize de itaat eder, korkar' denilerek, haberim olmadan bu listeye bilgim olmadan yazılmışım" dedi. Sözde 'sıkı yönetim komutanları' listesine ismini yazanlardan şikayetçi olduğunu da dile getiren Kurmay Albay Fırat, "Darbeciler beni, kolay lokma gördüler. Sözde listeye ismimin yazılması için kimseyi aramadım. Kimsede bana teklif etmedi. İsmimi yazanlardan da şikayetçi oldum. Darbeciler yanıldılar. Benim devletimin kollarında büyümüş, devletimi ana baba olarak bildiğimi kestiremediler. Devletini ana baba olarak gören öksüz bir çocuğun devletine olan bağlılığını herkesin anlayamayacağını düşünüyorum. Darbecilerin anlattığı gibi asla korkmadım. Devletime, vatanıma, milletime asla sırtımı dönmedim. ByLock kullanıcısı değilim. Telefonuma ByLock yüklemedim. Kimseden ByLock için şifre ya da yardım almadım. Her türlü kararınızla birlikte tahliyemi istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı Kurmay eski Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat'ı, Türk Ceza Kanununun 309/1 maddesi uyarınca 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.