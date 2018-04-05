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FETÖ'nün 'gizli kasası' adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün himmet paralarını topladığı ve bu nedenle de 'gizli para kasası' olduğu ileri sürülen Süleyman Ç., adliyeye sevk edildi.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün himmet paralarını topladığı ve bu nedenle de 'gizli para kasası' olduğu ileri sürülen Süleyman Ç., adliyeye sevk edildi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün darbe girişiminden sonra kapatılan bir özel kolejinde muhasebecilik yapan Süleyman Ç. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Süleyman Ç., 25 Mart'ta Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki tramvay durağında yakalandı. Ardından sorgulanmak üzere Karaman'a getirildi. Süleyman Ç.'nin örgütün Karaman'daki himmet paralarını topladığı ve bu nedenle gizli para kasası olduğu iddia edildi. Süleyman Ç., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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