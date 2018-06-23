HABER

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri üniversite mezunları sorumlusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PYD operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri üniversite mezunları sorumlusu yakalandı

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PYD operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z. yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' olduğu tespit edilen kent merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi almak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z.'yi gözaltına alındı. Polis ekipleri Furkan Z.'nin kaldığı evde yaptıkları aramada 1 adet cep telefonu, 16 bin lira ile 750 dolar ele geçirdi. Furkan Z. sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri üniversite mezunları sorumlusu yakalandıFETÖ'nün Hava Kuvvetleri üniversite mezunları sorumlusu yakalandı

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Gemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldüGemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü
Göçmen kaçakçılarının tarifesi: Çocuklar 1500, yetişkinler 3 bin dolarGöçmen kaçakçılarının tarifesi: Çocuklar 1500, yetişkinler 3 bin dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.