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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 82 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 82 OLDU İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 82'ye yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 82 OLDU
İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 82'ye yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada açığa alınan 91 muvazzaf asker ile 5 sivil imamın yakalanması için başlattığı operasyonda, sabah saatlerinde 65 kişiyi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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