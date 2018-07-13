HABER

FETÖ'nün havacı subay sorumluları Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların sorumlusu olduğu ileri sürülen Yaşar T.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların sorumlusu olduğu ileri sürülen Yaşar T. ile örgütün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet E., Eskişehir'de yakalandı. Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından iki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yaşar T.'nin, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların Türkiye sorumlularından, Ahmet E.'nin de örgütün, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öne sürüldü. Sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürülen Yaşar T. ile Ahmet E.'nin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik kartları, cep telefonları, çok sayıda sim kart, bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen kitapları, bir miktar dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
İddia üzerine girdiği gölde kayboldu (2)İddia üzerine girdiği gölde kayboldu (2)
Otomobilde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildiOtomobilde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.