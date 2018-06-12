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FETÖ'nün 'hijyen evleri'nde yakalanan 12 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI Adana'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa Bozdoğan tutuklanırken, 11 kişi serbest bırakıldı.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI Adana'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa Bozdoğan tutuklanırken, 11 kişi serbest bırakıldı. Bozdoğan'ın evde 'abi' pozisyonunda olduğu, ders çalışma bahanesiyle üniversite öğrencilerini terör örgütüne kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

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