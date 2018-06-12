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FETÖ'nün 'hijyen evleri'nde yakalanan 12 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:06 | Son Güncelleme

ADANA'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 12'si, adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 12'si, adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne 2 Haziran günü operasyon düzenlendi. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 eve yapılan operasyonda, yeniden yapılanma için örgüte üye kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen, çoğu öğrenci 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan örgüt yöneticilerinin, 'yeniden toparlanma' adı altında üniversiteye gidecek ya da üniversitelerde eğitim gören gençlerin barınması için imkan sağladığı belirlendi. Durumunun iyi olmadığı belirlenerek, evlere alınan üniversite öğrencilerinin, yine örgüte kazandırılması amacıyla eve alınan diğer öğrencilere ders vermesi için çalışmalar yaptırıldığı saptandı. Bazı evlerin darbe girişimi öncesi kiralandığı; ancak bu tarihten sonra etkin olarak kullanıldığı belirtildi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kendilerini gizleme yoluna giden örgüt üyelerinin, üniversite dönemlerinde sayının artması üzerine yeni evler tuttukları tespit edildi. Öğrencilerin genelde tıp, edebiyat, makine mühendisliği bölümlerinden olduğu, şüphelilerden bazılarının yakınlarının 'örgüt üyeliği'nden tutuklu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü, sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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