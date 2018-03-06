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FETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hijyen evleri' adı verilen yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hijyen evleri' adı verilen yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, üniversite öğrencileri T.O., A.G., S.A., M.A., H.Ç., H.B., F.E., S.B. ve H.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında kız öğrencilerin bulunduğu adresi saptayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, 'hijyen evleri' adı verilen örgütün yeni yapılanmasının yer aldığı belirtilen bir eve baskın düzenledi. Operasyonda arama yapılan evde, haklarında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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FETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltıFETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltıFETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltıFETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltı

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