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FETÖ'nün hijyen evlerine düzenlenen operasyonda 'grup abisi' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'nin kurduğu hijyen/ışık evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 'grup abisi' H.D.A.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin kurduğu hijyen/ışık evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 'grup abisi' H.D.A. (24) ile öğrencileri meslek grubuna ayıran K.A (35), tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kurduğu hijyen/ışık evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 ayrı eve yapılan operasyonda, örgüte adam kazandırma çalışmalarında bulunan kişiler ve öğrencilerden oluşan toplam 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, dün emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. GRUP ABİSİYMİŞ Gözaltına alınanlardan H.D.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edildi. H.D.A'nın, daha önce 'grup abisi' olarak görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirtildi. H.D.A.'nın hijyen/ışık evlerinde kalan öğrencilere, yeniden toparlanma çalışmaları içerisinde yer almaları için ikna çalışmaları yaptığı iddia edildi. ÖĞRENCİLERİ SINIFLANDIRDI Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan K.A.'nın ise öğrencileri meslek gruplarına ayırarak, hangi kamu kurumuna yerleşeceğiyle ilgili çalışmalar yapıp, üst düzey yöneticilere yönlendirdiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen H.D.A. ve K.A., tutuklanarak cezaevine kondu. 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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