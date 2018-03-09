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FETÖ’nün hücre evlerine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Fetullahçı terör örgütünün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklu sayısı 24’e yükseldi.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22’sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ’da Fetullahçı terör örgütünün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklu sayısı 24’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22’sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı olmak üzere 10’u serbest bırakıldı.
Tekirdağ’da 26 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonda daha önce işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 21 şüpheli şahıstan 12’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmış, 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9’u serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri, ele geçirilen deliller ışığında 6 kişiyi daha gözaltına almıştı.
Operasyonda örgütün hücre evlerinde, 100 avro, 5 cumhuriyet altını, 20 gram altın, 288 bin 790 lira, 21 bin 283 dolar ile sahte kimlikler ve can yelekleri bulundu. Ayrıca ele geçirilen dijital malzemelerde örgütün yeni bir program ile iletişime geçtiği tespit edildi.
Gözaltında bulunan 5 şüphenin emniyetteki işlemleri devam ediyor. FETÖ’nün hücre evlerine yönelik soruşturmaya ilişkin ise daha 5 kişinin arandığı belirtildi.

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