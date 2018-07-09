FETÖ'nün 'il imamı' adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan örgütün 'Eskişehir İl imanı' olduğu öne sürülen Gökhan D. adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçen hafta salı günü Eskişehir'in kent merkezinde bir eve düzenledikleri operasyonda FETÖ'nün Eskişehir il imamı olduğu iddia edilen Gökhan D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Gökhan D., KOM Şubesi'ne götürüldü. Örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' programı kullandığı belirtilen Gökhan D. yapılan sorgulamasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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