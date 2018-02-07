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FETÖ’nün il imamı Mersin’de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, birçok ilde, örgütün il ve ilçe imamlığı görevlerini yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ-PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Karaman ve Aksaray illeri ile Ankara’nın Polatlı ilçesinde, il ve ilçe imamlığı yaptığı yönünde birçok kişinin teşhis ve ifadeleri bulunan S.D., Mersin’de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.D., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, birçok ilde, örgütün il ve ilçe imamlığı görevlerini yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ-PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Karaman ve Aksaray illeri ile Ankara’nın Polatlı ilçesinde, il ve ilçe imamlığı yaptığı yönünde birçok kişinin teşhis ve ifadeleri bulunan S.D., Mersin’de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.D., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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