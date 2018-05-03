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FETÖ'nün ilaççısına 9 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve Türkiye'den Tanzanya'daki örgüte ait hastanelere ilaç götürdüğü iddia edilen emekli işçi Abdurrahman Selçuk (60), 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün ilaççısına 9 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve Türkiye'den Tanzanya'daki örgüte ait hastanelere ilaç götürdüğü iddia edilen emekli işçi Abdurrahman Selçuk (60), 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Kayseri merkezli 5 ilde başlattığı FETÖ/PDY soruşturmasında, geçen 26 Ocak'ta gözaltına alınan emekli işçi Abdurrahman Selçuk'un evi ve bağ evinde yapılan aralamalarda, örgütün Tanzanya'da işlettiği özel bir göz hastanesine götürülmek üzere çok sayıda ilaç ve göz ameliyatı malzemesi ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış kitap ve dergiler, dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Abdurrahman Selçuk, TEM Şubesi'nde yapılan sorgusunda, göz ilaçları, göz mercekleri ve ameliyat malzemelerini sipariş üzerine Tanzanya'ya götürdüğünü söyledi. Örgütün ilaççısı olduğu belirtilen Selçuk, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde nöbetçi hâkim tarafından 30 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu Abdurrahman Selçuk ile avukatı hazır bulundu. Örgüte ait gazete ve dergilere uzun yıllar aboneliği bulunduğu, FETÖ'nün Tanzanya'daki hastanesine ilaç temin ettiği iddialarını kabul etmeyen Selçuk, beraatini istedi.
Tanzanya'da eşi ve 2 çocuğu olduğunu belirten Selçuk, "Kayseri'de ve Tanzanya'da eşlerim var. İhbarda bulunan şahıs büyük ihtimalle Türkiye'deki kızım ve eşimdir. Tanzanya'da mısır ve patates tarlam var. Tarım işleriyle uğraşıyordum. 2 eşimden 7 çocuğum, 9 torunum var. FETÖ'ye ait okul inşaatlarında çalıştım. Evimde bulunan gazete ve dergilerin yasak olduğunu bilmiyordum. Bilsem imha ederdim" diye konuştu.
İlaçların kendisine kargo ile geldiğini belirten sanık Abdurrahman Selçuk, "İlaçları kargoyla gönderiyorlardı. Nereden ve kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum. Maddi durumum iyi değildi. Mustafa B. isimli kişiyle tanıştım. Tanzanya'ya oradaki eşim ve çocuklarımın yanına gidebilmek için ilaç götürüyordum. FETÖ'ye ait hastanelere ilaç götürmedim. O hastaneleri, Türk hastanesi zannediyordum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, sanık Abdurrahman Selçuk'a, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk durumunun devamını kararlaştırıldı.

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