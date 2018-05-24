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FETÖ'nün 'imamı' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, pilotlardan ve personelden sorumlu imamı A.Y., tutuklandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, pilotlardan ve personelden sorumlu imamı A.Y., tutuklandı.
Zonguldak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda, terör örgütünün Hava Kuvvetleri'nin pilotlardan ve personelinden sorumlu imamı A.Y. ile kardeşi Ö.F.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Y. Zonguldak Adliyesi'nden görüntülü olarak bağlandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Kardeşi Ö.F.Y. ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ö.F.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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