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FETÖ'nün imamı Zonguldak'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 23:05 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki üyelerinin imamı olduğu iddiasıyla aranan A.Y.

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki üyelerinin imamı olduğu iddiasıyla aranan A.Y. ve kardeşi Ö.F.Y., saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Daha önceki tarihlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki terör örgütü FETÖ üyelerinin imamı olduğu öne sürülen gelir uzmanı A.Y ve kardeşi Ö.F.Y., Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri evde yakalandı. Haklarında Konya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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